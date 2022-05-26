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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 26- 5- 2022

توقعات الابراج
توقعات الابراج

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس ٢٦- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
عاطفيا: اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

برج الثور
مهنيا: تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، فقط اعمل في صمت.
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للتكاسل وللانعزال قليلا.

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع زحل يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب وتبدو مقنعا ومؤثرا في الآخرين.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات ويمنحك ذلك القدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.
عاطفيا: من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم الحب والاهتمام مع الأحباب أو شركاء الحياة

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك حسن تصرف ورغبة في التواجد مع الأحباب والأصحاب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص وتبدو مستعدا للتطور، فقط انتبه لحقوقك

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، فالاندفاع ليس في صالحك، ومع ذلك يمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك

برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب الاشتباكات في محيطك ولا تتسرع في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ بمنزلك السادس يساعدك على تحقيق توازن بين حياتك العاطفية والاجتماعية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاطا وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك

برج القوس
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تقوم بنشاط متميز وتحقق نجاحا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وأن تكون ملتزما

برج الجدي
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها، ولا تتسرع في توقيع أي أوراق.
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد، وتجنّب التحديات

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: اليوم تعرف كيف تبرز مواهبك وقد تنجح في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تركز على أهدافك وأن تقاوم التشوش لتحقق ربحا وفوائد

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