توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 26- 5- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس ٢٦- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا: اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

برج الثور

مهنيا: تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، فقط اعمل في صمت.

عاطفيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للتكاسل وللانعزال قليلا.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع زحل يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب وتبدو مقنعا ومؤثرا في الآخرين.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات ويمنحك ذلك القدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.

عاطفيا: من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم الحب والاهتمام مع الأحباب أو شركاء الحياة

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك حسن تصرف ورغبة في التواجد مع الأحباب والأصحاب.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص وتبدو مستعدا للتطور، فقط انتبه لحقوقك

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، فالاندفاع ليس في صالحك، ومع ذلك يمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك

برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب الاشتباكات في محيطك ولا تتسرع في قراراتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ بمنزلك السادس يساعدك على تحقيق توازن بين حياتك العاطفية والاجتماعية.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاطا وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك

برج القوس

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تقوم بنشاط متميز وتحقق نجاحا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وأن تكون ملتزما

برج الجدي

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها، ولا تتسرع في توقيع أي أوراق.

عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد، وتجنّب التحديات

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: اليوم تعرف كيف تبرز مواهبك وقد تنجح في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك

برج الحوت



عاطفيا واجتماعيا: الشمس في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تركز على أهدافك وأن تقاوم التشوش لتحقق ربحا وفوائد