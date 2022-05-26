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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضلوا الطريق بالصحراء.. شباب سودانيون يوثقون آخر لحظات حياتهم بمقطع فيديو|شاهد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تداول رواد التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو لمجموعة من الشباب ضلوا طريقهم في الصحراء الواقعة بين السودان و ليبيا أثناء سفرهم إلى ليبيا . 
و بحسب ما نشرت "سودان 24"، فإن أحد الشباب قام بتصوير مقطع فيديو على هاتفه قبل أن يلقوا جميعًا حتفهم بسبب نفاد الطعام والمياه منهم. 

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ظهر صوت في خلفية الفيديو المنتشر لأحد الشباب وهو يبلغ من يشاهد الفيديو أنه قام بتوثيق اللحظات الأخيرة لحياتهم قبل أن تنفد أيضًا بطارية الهاتف الخاص به. 
قال الشاب في الفيديو إنهم ضلوا طريقهم في الصحراء الواقعة بين السودان و ليبيا وتشاد، ولم يتمكنوا من الخروج منها بسبب عدم قدرتهم على الخروج بالسيارة من الرمال، وأكد أن من سيعثر على هاتفه سيكونوا حينها توفوا بسبب العطش وطالب من الجميع الدعاء لهم بالمغفرة.
جدير بالذكر أنه في كثير من الأحيان يغادر الشباب من السودان ويقصدون السفر إلى ليبيا للبحث عن العمل وحياة أفضل وبحثا عن توفير سبل الحياة الأفضل . 

شاهد الفيديو:

https://twitter.com/Issakha2020/status/1529159551123177474?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529159551123177474%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F955899%2FD8B6D984D988D8A7-D8A7D984D8B7D8B1D98AD982-D981D98A-D8A7D984D8B5D8ADD8B1D8A7D8A1-D988D988D8ABD982D988D8A7-D8A2D8AED8B1-D984D8ADD8B8D8A7D8AAD987D985-D8B9D8A8D8B1-D981D98AD8AFD98A

رواد التواصل الإجتماعي السودان مقطع فيديو الشباب الصحراء ليبيا

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