في مدخل عقار.. ضبط عامل دليفري تحرش بـ خادمة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل ضبط عامل دليفري متهم بالتحرش بخادمة داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم ما أن أبصر الخادمة في الشارع وحال دلوفها العقار لحق بها إلي الداخل، وحاول التحرش بها وخلع بنطاله أمامها.

عامل دليفري يتحرش بـ خادمة داخل عقار في أكتوبر

وتبين من التحريات أن المتهم عامل ليفري بأحد المحلات التجارية بالمنطقة، وشاهد الخادمة حال دلوفها العقار فلحق بها ونزع بنطاله وحاول التحرش بها.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا بقيام عامل دليفري بالتحرش بخادمة داخل عقار بمنطقة الحي المتميز.

على الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.