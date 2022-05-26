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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة طرق أبواب لتطعيم موظفي ديوان عام القليوبية ضد كورونا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة فرقة حملة "طرق الأبواب" بمبنى ديوان عام المحافظة والتي تستهدف تطعيم موظفي الديوان العام ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 9 يونيو 2022.

 يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم .

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي يعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

‎وأوضح محافظ القليوبية أن مديرية الصحة تقوم بالتطعيم عن طريق ٧٥٠ فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات...) وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 1 مليون و 200 ألف مواطن .

وأضاف المحافظ ان المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة قامت بتنفيذ خطة لنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في  تلقي اللقاح.

تجدر الاشارة الى بدء الحملة بـ (750) فرقة منتشرة بجميع مراكز وقرى المحافظة تعمل بالمدن من الساعة 8 صباحا الى 3 عصرا الفترة الصباحية ومن 4 عصرا الى 8 مساءا الفترة المسائية اما فى القرى تعمل من الساعة 8 صباحا الى 4 عصرا و بلغ اجمالى عدد الرائدات المشاركين فى الحملة (591) رائدة منتشرين بمحافظة القليوبية للمساعدة فى الحصر وحشد المواطنين و بلغ اجمالى عدد المطعمين حتى اليوم( 104773) موزعين الجرعة الأولى( 61377) الجرعة الثانية (18039) والجرعة التنشيطية ( 25357) .

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم ( ٠١١١٩٩٩٢٦٢٤ ) او الخط الساخن للمحافظة (١١٤) بالإضافة إلى رقم غرفة الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية (0133222859) أو رقم ( 0133230296 ) او عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

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