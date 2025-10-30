رئيس الوزراء اللبناني: التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف اعتداء على سيادة الدولة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف بالبلدية اعتداء على مؤسسات الدولة وسيادتها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وزعمت قوات الإحتلال الإسرائيلي أن المبنى المستهدف في قرية بليدا جنوب لبنان استخدم مؤخرا لتنفيذ أنشطة من حزب الله تحت غطاء بنية تحتية مدنية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له أن استخدام المبنى ببليدا مثال آخر لاستغلال حزب الله السيئ للبنية التحتية المدنية لأغراض إرهابية.

ولاحقاً، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من جيبات عسكرية بمواكبة طائرات مسيرة، الحدود اللبنانية بأكثر من 1000 متر ودخلت إلى مركز البلدية في بلدة بليدا كما سُمع إطلاق نار أثناء عملية التوغل.

كما أفادت وسائل إعلام، بمقتل موظف في البلدية يدعى (ابراهيم سلامة) أثناء نومه في مبنى البلدية برصاص القوات الاسرائيلية.



