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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج غذائي للاعبي الأهلي بالمغرب

صدى البلد

حرص الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي، والدكتور عبدالمجيد إبراهيم، إخصائي العلاج الطبيعي، صباح اليوم الخميس على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الأهلي بالمغرب. 

وناقش الجهاز الطبي خلال الاجتماع تفاصيل البرنامج الغذائي المحدد الذي وضعه للاعبي الأهلي، علي أن يقوم الشيف الدالي بتنفيذه من اليوم وحتي نهاية رحلة الفريق في المغرب.

ويأتي اجتماع الجهاز الطبي مع الشيف الدالي، في إطار استعدادات الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال  إفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي مساء الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي خلالها للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي. 

الدكتور أحمد أبوعبلة بالأهلي عبدالمجيد إبراهيم محمد الدالي استعدادات الأهلي

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