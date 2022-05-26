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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس يخطف الأنظار من القطار في لندن

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان  تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهر تامر هجرس، في الصورة من القطار  في لندن  ، مما أثار إعجاب متابعيه.

 

وشارك الفنان تامر هجرس ، في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي عرض في سباق رمضان الماضي.

 

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية.

تامر هجرس انستجرام الفن دراما التواصل الاجتماعي لندن

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