قبل طرحها اليوم.. شاهد| 25 بوستر لأبطال مسرحية الحفيد

طرح المسرح القومي، بوسترات مسرحية الحفيد كاملة، قبل بدء عرضها علي خشبة المسرح الأعرق في مصر والوطن العربي بساعات قليلة.

وقال إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، إن الفرقة تستعد لاستقبال العرض المسرحي الجديد "الحفيد"، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، حيث من المقرر افتتاحه اليوم.

وقال المخرج يوسف المنصور مخرج العرض، إن العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" من رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،عادل عفر ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مسرحية الحفيد ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.