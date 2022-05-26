اليوم.. الحفيد على المسرح القومي بالعتبة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "الحفيد " من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، غدا، علي المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء .

يذكر أن العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد"عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد،بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.