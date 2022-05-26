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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الغرب سيفشل في عزل روسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب سيفشل في محاولاته لعزل روسيا ومواجهة مشاكل اقتصادية متزايدة.

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، قال بوتين إن “روسيا لن تنأى بنفسها عن التعاون الدولي”.

وقال بوتين إن محاولة عزل روسيا أمر “مستحيل وغير واقعي على الإطلاق في العالم الحديث و أولئك الذين يحاولون القيام بذلك يؤذون أنفسهم في المقام الأول”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستظل أكبر مصدر لتصدير القمح في العالم.

وقال بوتين: "لقد أصبحنا منافسين على المستوى العالمي، في الأسواق العالمية. تظل روسيا، إذا تحدثنا عن القطاع الزراعي، أكبر مصدر للقمح في العالم، رقم واحد".

وأشار إلى أن روسيا كانت تشتري القمح، أما في الوقت الحاضر فهي تبيعه. تنتج بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، قمحا أكثر، لكنها تستهلكه أكثر. 

وشدد الرئيس على أن "روسيا أصبحت رقم واحد في السوق الخارجية".

روسيا بوتين الرئيس الروسى التعاون الدولي

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