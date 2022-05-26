رصد سفن تحاول نقل النفط الروسي في المحيط الأطلسي

أعلن موقع تانكر تراكرز، المعني بحركة الملاحة البحرية في العالم، اليوم الخميس، عن مراقبة سفينتين تحاولان نقل نفط روسي فيما بينهما في المحيط الأطلسي.

وأضاف الموقع أن السفينتان لا تتلقيان دعما من زوارق القطر كما تنص عليه بروتوكولات السلامة.

وكانت كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة، تديرها روسيا، بالقرب من اليونان.

وذكرت المصادر لوكالة رويترز أنه تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة.

واحتجزت السلطات اليونانية الشهر الماضي سفينة بيجاس التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسي قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الغموض بشأن العقوبات المفروضة على مالكيها.