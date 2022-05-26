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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: لا ندعم استقلال تايوان

أمريكا: لا ندعم استقلال
أمريكا: لا ندعم استقلال تايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وتأمل في حل جميع خلافاتها مع الصين سلميا. 

وقال بلينكن في كلمة حول المبادئ الأساسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين: "نحن لا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن وتواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة دفاعية كافية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد بلينكن، أن أسس النظام العالمي في خطر، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل خطرا واضحا.

وقال: "الرئيس الروسي يمثل خطرا واضحا والهجوم على أوكرانيا يؤكد ذلك، كما واشنطن تضع الديبلوماسية في مركز سياساتها".

وأضاف: "علينا أن ندافع عن النظام العالمي المبني على القواعد وأن نزيد في إصلاحه، والصين تريد تغيير النظام العالمي".

أمريكا الصين الولايات المتحدة بلينكن تايوان

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