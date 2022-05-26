أنفلونزا الطماطم .. كل ما لا تعرفه عن المرض الجديد

انتشرت "أنفلونزا الطماطم" ، المرض الفيروسي الجديد الذي أصاب أكثر من 80 رضيعًا في الهند منذ 6 مايو ، ليس الحمى الشديدة التي تصاحبها ولكن الطفح الجلدي الأحمر المروع الذي يظهر في جميع أنحاء اليدين والقدمين والفم .

الطفح الجلدي عبارة عن بثور صغيرة - ومن هنا استوحى اسم "أنفلونزا الطماطم" - وهي مؤلمة بشدة كما أنها معدية.

اعراض انفلونزا الطماطم

معظم الأعراض - الحمى الشديدة ، وآلام الجسم ، وآلام المفاصل ، والغثيان - تشبه تقريبًا أعراض حمى الضنك

ما أن انفلونزا الطماطم ليس مرضًا يهدد الحياة ولكنه معدي ويمكن أن ينتشر من شخص لآخر ، على الرغم من أن الأنماط الحقيقية لانتشار العدوى لا تزال قيد التحقيق". .

قد لا تكون أنفلونزا الطماطم قاتلة ، ولكن لا يوجد علاج لها أيضًا.

يتعامل معظم الأطباء مع المرض بأعراض. "يجب على المرضى الذين يصابون بحمى الطماطم أن يأخذوا الكثير من السوائل وأن يستريحوا في الفراش كما ينصح بالحمى الفيروسية الأخرى للحفاظ على ترطيب الجسم والراحة .