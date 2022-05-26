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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات في خطوبته.. جنازة حاشدة لعريس الإسكندرية

صورة من جنازة عريس
صورة من جنازة عريس العجمي

أقيمت صلاة الجنازة على عريس العجمي، الذي لقي شاب مصرعه بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، إثر بإصابته بطلقة خرطوش طائشة أثناء الاحتفال بخطوبته، وسط حضور حاشد من أهله وذويه وأصدقائه، وذلك بمسجد سناني بالكيلو 21 غربي المحافظة.

 

وبدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مستشفى مبرة العصافرة غرب يفيد وصول شاب في حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، وتوفي بعد نقله بدقائق.

 

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين وفاة «مصطفى مجدي»، وشهرته «الأسباني»، 21 عاما، حلاق، إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال أسرته، أقر أفراد الأسرة أن المجني عليه كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام كوافير بمنطقة أبو يوسف بدائرة قسم الشرطة، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطوبتهما.

 

تفاصيل الحادث
وأكد أحد أفراد الاسرة أن إحدى طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا بحفل الخطوبة أصابت المجني عليه عن قرب مما أدى إلى حدوث نزيف، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

 

وتكثف قوات الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث ومصدر إطلاق الخرطوش بالخطأ.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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الاسكندرية عريس العجمي صلاة الجنازة خطوبة مدير امن الاسكندرية تحقيقات قسم شرطة

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