رئيس مهرجان جمعية الفيلم: نصيحة والدي غيرت مجرى حياتي

قال محمود عبدالسميع، أحد أكبر وأشهر مديري التصوير ورئيس مهرجان جمعية الفيلم، إنه تأخر كثيرا في الحصول على شهادة الثانوية العامة بسبب ولعه بقراءة الكتب والاطلاع الدائم في كتب خارجة عن الدراسة تماما، «قريت كتب عن الدراما والفلسفة والفنون والأدب بشكل عام، وكنت بسقط في الثانوية العامة لأني ماكنتش بذاكر، ولدي مكتبة بها أكثر من ألف كتاب».

وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن والده كان يعمل مدرسا، وكان دائما ما يدخل عليه غرفته فيجده يقرأ الكتب، وعندما تفقد الكتاب الذي بيده فوجئ بأن هذا ليس من مناهجه الدراسية، «سألني وقالي أنت غاوي ده وقولتله طبعا، قالي لو مخدتش الثانوية العامة لا هتطول ده ولا أي حاجة تانية، وابدأ قلل في قراية الكتب الخارجية وزود في كتب دراستك».

واستطرد: «نصيحة والدي غيرت مجري حياتي خالص، ولما بدأت أهتم بالثانوية العامة حصلت على المجموع اللي يدخلني اي كلية، بس أنا كل اللي في دماغي هو الاشتراك في جمعية الفيلم اللي انا رئيسها لتاني مرة ولمدة 23 سنة، واتعلمت منها مفهوم الدراما والأفلام والتصوير والإخراج، وعرفت كل الكلام ده من وأنا طالب وقبل دراستي لمجالي».

وأوضح أنه التحق بكلية فنون تطبيقية عن طريق المصادفة لفشله في دخول معهد السينما، حيث كان أحد أساتذته يقوم دائما بمناقشته بأسلوب الند بالند، «قولتله أنا قارئ ومطلع وعضو في جمعية الفيلم، والحمد لله مريت بمراحل عدة، وأي فن بدون ثقافة ووعي واطلاع لا يجوز، ولازم يكون عندي ثقافة ووعي في كل حاجة كالتاريخ والنواحي النفسية والعلمية».

وتابع: «طول عمري بهتم أقرى السيناريو وأتفهمه ولو فيه حاجة عايز أعرفها بسأل المخرج أو كاتب السيناريو وأقعد أحضر للفيلم من قبلها زي الممثل، كأني هنفعل بالكلام ده وأديله الإضاءة والجو المناسب بالفيلم».