بسعر رخيص.. إنفينيكس تطلق رسميا هاتف Hot 11 بالأسواق العالمية

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، لون جديد من هاتف Infinix Hot 11 لعام 2022 بالهند وهو اللون الذهبي، وكان الإطلاق للنسخة المحسنة من الهاتف محصورة على اللونين فقط الأخضر والأسود عندما تم إطلاقه خلال الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع Gizmochina، ينطلق هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، مع وجود طبقة حماية على الشاشة من نوع Panda king glass.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022

ويمتاز هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم المستشعر الأساسي بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T610 ويحتوي المعالج على نواتين من نوع Cortex A75 و 6 أنوية من نوع Core Cortex A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز، مزودة بكارت معالجة الرسوميات Mali-G52.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022 مقترنا بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و بسعة 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع حتى سعة 1 تيرابايت.

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11، وسيحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ شحن Type-C بقوة 10 وات.

ويدعم هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022 اتصال شبكة 4G VoLTE و تقنية البلوتوث 5.1 و الواي فاي و تقنية GPS + GLONASS.

ويشار إلى أنه قد تم الإصدار الأصلى من هاتف Infinix Hot 11 لعام 2021، و النسخة المحدثة والمحسنة Hot 11 2022 تم إطلاقها الشهر الماضي، بينما يبلغ سعر هاتف إنفينيكس Infinix Hot 11 2022 بالأسواق العالمية، حوالي 129 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2370 جنيه مصري).