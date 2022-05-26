جابر السعدي: طبيعة التربة في المنطقة الغربية تصلح لزراعة البنجر ..فيديو

قال المهندس جابر السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، هناك طلب كبير على محاصيل مصرية على رأسها البطاطس، مؤكدا أن فدان البطاطس يوازي سعر 3 فدادين قمح.

وأضاف جابر السعدي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القمح الأوكراني والروسي يتم زراعته على ماء المطر.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، أنه يجب أن ننتج ما نستطيع تصديره من المحاصيل.

وأشار جابر السعدي إلى أن طبيعة التربة في المنطقة الغربية تصلح لزراعة البنجر، مؤكدا أنه لو تم زراعة البنجر في الدلتا القديمة سيكون حصاده صعبا.

