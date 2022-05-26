BMW تكشف عن سيارات Alpina B3 وD3 S بمواصفات أكثر قوة.. صور

حصلت Alpina B3 و Alpina D3 S على تحديثات جديدة تماشياً مع وصول سيارة BMW 3 Seriesالمحسنة، والتي كشفت عنها شركة صناعة السيارات الألمانية الأسبوع الماضي.

تكتسب كلتا السيارتين دفعة قوية، وتحسينات في الديناميكا الهوائية، وتصميم خارجي جديد وبرامج تقنية رائدة.

يعتمد طراز Alpina B3 المحدث على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 488 حصانًا، وهو تحسن بمقدار 32 حصانًا عن السيارة السابقة.

BMW تكشف عن سيارات Alpina B3و D3 S بمواصفات أكثر قوة

تم رفع عزم الدوران أيضًا بمقدار 22 رطلًا إلى 538 رطلاً، ويتم توجيه الطاقة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، وتبلغ قدرة سيارة B3 السيدان على التسارع من 0 حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 190 ميلاً في الساعة.

BMW تكشف عن سيارات Alpina B3و D3 S بمواصفات أكثر قوة

جاءت سيارة Alpina's D3 S بمحرك ديزل سعة 3.0 لتر على التوالي بستة لترات مع تقنية هجينة معتدلة مدعومة بمولد بدء تشغيل 48 فولت، والذي كما تقول الشركة انه يحسن استجابة الخانق وكفاءته، حيث تأتي بـ5 أحصنة أكثر من الإصدار السابق، بقوة 355 حصاناً، وتولد 539 رطلاً من عزم الدوران، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 62 ميل في الساعة خلال 4.6ثانية، وتصل سرعتها القصوى 168 ميلاً في الساعة.

BMW تكشف عن سيارات Alpina B3و D3 S بمواصفات أكثر قوة

تخضع كلتا السيارتين لتغييرات مختلفة في التصميم الخارجي، بما في ذلك مكونات إضافية في الأمام والخلف لتحسين الديناميكا الهوائية.

في الداخل، تم تجهيز كل طراز بشاشة منحنية مقاس 14.9 بوصة، إلى جانب شاشة عرض رقمية للسائق ونظام iDrive من الجيل الثامن من BMW.

BMW تكشف عن سيارات Alpina B3و D3 S بمواصفات أكثر قوة

كلا السيارتين مفتوحتان للطلب الآن، بأسعار تبدأ من 88600 يورو (74.550 جنيهًا إسترلينيًا) لـ Alpine B3 و 77.050 يورو (64831 جنيهًا إسترلينيًا) لـ D3ومن المتوقع تسليم أولى الطلبيات في أكتوبر.