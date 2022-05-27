محافظ القاهرة يوجه بسرعة ضبط جميع المتلاعبين في الأسعار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة ضبط جميع المتلاعبين في الأسعار، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.

وشدد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية التموين بالقاهرة، باستمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، وضبط كافة المحتكرين للسلع الغذائية .



كما وجه محافظ القاهرة، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على التنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.