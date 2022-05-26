سفير مصر بالمغرب: مباراة الأهلي والوداد تأتي في أجواء أخوية بين شعبين شقيقين.. فيديو

قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، إن نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد يدور في أجواء أخوية بين شعبين شقيقين.

وأضاف “عثمان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “المغرب استقبل البعثة بكل حب وترحاب”، لافتا: “الجماهير المغربية استقبلت البعثة في المطار بكل حب، والأهلي له شعبية كبيرة في المغرب”.

وأشار: “السلطات المغربية وفرت كل إمكانياتها للتأمين واستقبال بعثة النادي الأهلي”، موضحا”: الجماهير المصرية ستبدأ في الوصول للمغرب يوم 28 مايو الجاري”.





وأوضح السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب،: “تواصلنا مع الجانب المغربي بشكل مكثف وتوصلنا لآلية ميسرة لدخول الجماهير المصرية، بحيث أن يكون هناك قوائم للأسماء سيتم موافاتنا بها من قبل النادي الأهلي وشركات الطيران ووضعها في المطار لتسهيل عملية دخول الجماهير واستقبالهم”.