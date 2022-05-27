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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إيمان الجندي: مصر من أرخص دول العالم في تكلفة أطفال الأنابيب والحقن المجهري.. فيديو

الدكتورة إيمان الجندي
الدكتورة إيمان الجندي

قالت الدكتورة إيمان الجندي، صاحبة ابتكار لتحضير بطانة الرحم للأجنة المجمدة، إن الأجنة المجمدة هدفها الرئيسي الحفاظ على معدلات الخصوبة للنساء.

وأضافت "الجندي"، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك قفزة تكنولوجية حدثت في مجال نقل الأجنة المجمدة والمحافظة على الخصوبة"، لافته: "مصر من أرخص دول العالم في تكلفة أطفال الأنابيب والحقن المجهري".


وأشارت: "نحتاج الأجنة المجمدة في حالات الحقن المجهري، ويتم تحضير بطانة الرحم بطريقة جيدة لكي تحدث فرص عند نقل الأجنة المجمدة"، مردفة: "الدكتورة إيمان الجندي: الأجنة المجمدة هدفها الرئيسي الحفاظ على معدلات الخصوبة للنساء".

وأوضحت الدكتورة إيمان الجندي، صاحبة ابتكار لتحضير بطانة الرحم للأجنة المجمدة،: "ابتكرت طريقة جديدة لتحضير بطانة الرحم لنقل الأجنة المجمدة وقمت بتجربة ذلك على عدد من الحالات وأعطت نتائج مذهلة".

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