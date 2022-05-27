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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استغاثة طالبة الإعلام .. مدير قناة الصحة والجمال يدعوها لتقديم الأفكار وبدء العمل .. فيديو

مذيعة الصحة والجمال
مذيعة الصحة والجمال

قال يحيي مراد، مدير عام قناة الصحة والجمال، إن هناك الكثير من الموهوبين الذين يستحقون فرصة في مجال الإعلام.

وأضاف "مراد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الصحة والجمال"،: "ياريت سملى التي هاجمت مذيعي قناة الصحة والجمال ترسل لنا أفكارها، وأي شخص يرى أنه موهوب يقوم بالتواصل معنا، سواء كان مذيع أو في مجال الإعداد أو في الكتابة".


وأشار: "ما يهمنا هو النجاح، ونحن لن ننجح إلا بالموهوبين"، مردفا: "بوجه النداء سواء لسلمى التي هاجمت المذيعين أو لأي شخص موهوب في مجال الإعلام بالتواصل معنا عبر الميل، وتكتب الفكرة والقسم الذي يريد العمل به أو التدريب فيه ونحن نفتح بابنا للجميع".


متصلة لمذيعي الصحة والجمال: أنا الأولى على دفعتي وقاعدة في البيت.. فيديو


هاجمت سلمي من القاهرة  مقدمي برنامج "هو وهي" المذاع علي قناة "الصحة والجمال"، قائلة “أنا خريجة كلية إعلام من 5 سنوات وكنت الأولى على دفعتي وحاولت إيجاد عمل ولكن لم يسمح لي الفرصة والآن أجلس في المنزل”.

وأضافت سلمى: “أنا كان نفسي أكون مذيعة وعندما كنت أخبر أحد بحلمي كان يستغرب من طلبي مع أن هذا حقي”، موجة حديثها إلي مقدمي البرنامج قائلة: “انتي مين طلعك علي الهواء مين الواسطة بتاعتك ممكن تقوليلي لأنك لا تستحقي هذا المكان”.


وتابع: "انتوا ظهرتوا على الشاشة عشان ليكم واسطة انتوا مش بتقدموا رسالة ولا أيه أصلا رسالتكم".

الصحة والجمال طالبة مجال الإعلام موهوبين قناة الصحة والجمال

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