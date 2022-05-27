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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الجونة والاتحاد السكندري في الدوري المصري

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامه في الدوري المصري الممتاز ومن أهمها مواجهة الجونة والاتحاد السكندري في أطار منافسات الجولة ال ٢١ من بطولة الدوري المصري 

 

موعد مباراة الجونة ضد الاتحاد السكندري 

 

وتقام مباراة الجونه والاتحاد السكندري في الدوري اليوم  الجمعة  27 مايو 2022، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

ترتيب الجونة والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل نادي الجونة  المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الـ12 برصيد 22.

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر أون تايم سبورت 1.
 

وكان عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري قد أغلق صفحة الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، وعكف على مشاهدة مباراة فاركو والجونة أكثر من مرة لدراسة مواطن القوة والضعف بصفوف الفريق.
 

وشدد عماد النحاس المدير الفنى للفريق على أهمية مباراة الجونة التي تعد نقطة انطلاق للاتحاد نحو المنطقة الدافئة حيث يسعى للعبور بالفريق إلى النقطة 40 كما أنه يجب على لاعبيه استثمار الدفعة المعنوية الهائلة بالفوز على بيراميدز القوى للبناء عليها وحذر لاعبيه من خطورة فريق الجونة بملعبة وسعية هو الآخر لتحقيق الفوز في ظل موقفة الصعب بالجدول.

وسافرت بعثة فريق الاتحاد  الخميس للمبيت بالجونة حتى موعد المباراة، ويغيب عن اللقاء كابتن الفريق خالد الغندور بعد حصوله على الإنذار الثالث.
 

الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري المصري خالد الغندور عماد النحاس نادي الاتحاد السكندري أون تايم سبورت

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