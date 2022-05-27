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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي: زيادة حملات التوعية بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات

اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجتماعاً مع إحدى شركات الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، في إطار متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة .

شهد الاجتماع متابعة العمل في منظومة النظافة بأحياء المنطقة الغربية بالقاهرة والتى تتضمن أحياء هى (منشأة ناصر -الوايلى - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكى - باب الشعرية) حيث تعاقدت الشركة مع المحافظة لتقديم كافة أنواع الخدمات من الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة وفقاً لخطة التشغيل التفصيلية المعدة.

وأشار وفد الشركة إلى أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية يصل إلى حوالى 2500 طن يوم وسنوياً حوالى 930 ألف طن ، ويبلغ عدد العاملين المشاركين فى عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع فى الـ9 أحياء حوالى 900 عامل للجمع السكنى و  1935 عامل للكنس والنظافة للشوارع، كما يبلغ إجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات 31072 منها 435 سيارة و37 معدة و 30600 من الأدوات وتشمل (الحاويات وعربيات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزى) .

وخلال اللقاء وجه وزير التنمية المحلية، الشركة بزيادة حملات توعية المواطنين والمارة والمحال التجارية في الأحياء والمناطق التي يعملون بها مع زيادة " سلات " القمامة في الشوارع الرئيسية لبعض المناطق وزيادة عملية الكنس اليدوي والآلى وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود إختلاف فى مستوى نظافة الشارع .

كما طالب محمود شعراوي بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزي الموحد المتفق عليه .

وشدد شعراوي علي أن نظافة الشارع هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات الجديدة بالقاهرة للحصول عَلِي رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها .

وأشار شعراوى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضارى للعاصمة .

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وزير التنمية المحلية ارتقاء جمع القمامه الشوارع شعراوى

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