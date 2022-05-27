في يومه العالمي.. كيف يتم تشخيص مرض التصلب اللويحي المتعدد

يصادف اليوم 27 مايو الاحتفال بـ اليوم العالمي لـ مرض التصلب اللويحي المتعدد، ما يقرب من مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد، يؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل شائع على النساء أكثر من الرجال، يتم تشخيص معظم المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد بين سن 20 و 40.



مضاعفات مرض التصلب اللويحي المتعدد



إذا تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد ، فقد يؤدي تفاقم الأعراض إلى مضاعفات مثل:

صعوبة في المشي قد تؤدي إلى الحاجة إلى عصا أو مشاية أو كرسي متحرك.

فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.

مشاكل في الذاكرة.

الصعوبات الجنسية.

التشخيص والاختبارات

من يقوم بتشخيص التصلب اللويحي المتعدد؟



يمكن أن تسبب العديد من الحالات أعراضًا عصبية مماثلة، من الصعب أحيانًا الحصول على تشخيص دقيق، يرى بعض الأشخاص عدة مقدمي خدمات على مدار سنوات قبل تلقي التشخيص، على الرغم من أن البحث قد يكون محبطًا ، فمن المهم أن تستمر في البحث عن إجابات، يمكن أن يساعد التعرف على مرض التصلب العصبي المتعدد وعلاجه في أسرع وقت ممكن في إبطاء تقدم المرض.

إذا اشتبه مقدم الرعاية الأولية في احتمال إصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد، فستحتاج إلى زيارة طبيب أعصاب، طبيب الأعصاب هو طبيب متخصص في علاج الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي ، والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي.

كيف يتم تشخيص التصلب اللويحي المتعدد؟



لا يمكن أن يوفر اختبار واحد تشخيصًا نهائيًا لمرض التصلب العصبي المتعدد، لفهم سبب الأعراض ، سيجري مقدم الرعاية الصحية فحصًا بدنيًا، قد تخضع أيضًا لاختبارات الدم والتصوير ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، يبحث التصوير بالرنين المغناطيسي عن دليل على وجود آفات (مناطق تلف) في الدماغ أو النخاع الشوكي تشير إلى التصلب المتعدد، تتطور الآفات نتيجة تلف غمد الميالين المحيط بالأعصاب، قد يلزم أيضًا إجراء البزل النخاعي (البزل القطني).

إذا لم تقدم هذه الاختبارات إجابة واضحة ، فقد يوصي طبيب الأعصاب الخاص بك باختبار الجهود المستحثة، يتحقق هذا الاختبار من وظيفة الأعصاب عن طريق قياس النشاط الكهربائي في الدماغ والحبل الشوكي.



المصدر: clevelandclinic.