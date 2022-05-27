مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ونقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٩٢ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٠ الى ٢٦ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان، فضلا عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، حيث تناول الاحتماع متابعة مشروعات شركة "تنمية الريف المصري" الخاصة باستصلاح الأراضي.



بينما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، واشار رئيس الوزراء في مؤتمر حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، أن هذا الإعلان جاء التزامًا من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ، كما شارك رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري – الأمريكي، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور وزراء الزراعة والكهرباء والاتصالات والصناعة.

كما شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في افتتاح المشروع العملاق مستقبل مصر الزراعي، حيث استعرض وزير الزراعة خلال كلمته، خطة ومحاور الوزارة لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.

كما شارك ايضا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، حيث أكد أن قطاع الزراعة يستخدم في التخفيف من الانبعاثات الكربونية، كذلك شارك في اجتماع وزراء الزراعة والمالية الأفارقة حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا، مع مديري مديريات الزراعة عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع السادة مسئولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ في محافظته مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة، كذلك اعتمدت هيئة الغذاء والدواء السعودية المنظومه التصديريه الحديثة والتي يتم تطبيقها علي الصادرات المصريه للإتحاد الاوروبي ودول العالم الكبري التي تعتمد علي المنظومة الجديده لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية الطازجة تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري.

وخلال هذا الاسبوع اختتمت القافلة البيطرية المجانية أعمالها في محافظة سوهاج بفحص وعلاج أكثر من 3 آلاف رأس ماشية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال حصاد وتوريد القمح بمحافظة الشرقية، كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعي محافظات الصعيد لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة وتوريد الأقماح.



وانتهى معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، من تنفيذ ١٠ ندوات ارشادية مختلفة في ٨ محافظات، بالتعاون مع معاهد ومعامل المركز المختلفة، كما نظم مركز بحوث الصحراء القافلة البيطرية الثانية المتمثلة في محطة بحوث سيوة وتم الكشف على حوالى عدد ٧٠ جمل ٦٠ جاموس ٩٠ ابقار ١٢٠ أغنام وماعز عدد ٤ أبراج حمام،

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ما تم انجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال شهر ابريل الماضي، حيث اعلنت مدير المشروع ان اجمالي المساحات الخالية من العفن البني على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٦ الف فدان، كما وقع الحجر الزراعي المصري مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المصرى من أجل تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي من خلال الكروت الائتمانيه عن طريق الانترنت

كذلك شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في البرنامج التدريبي الذي نظمته لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان: قواعد ونظم التسجيل ورقمنة أعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي استمر لمدة يومين تم خلاله إلقاء العديد من المحاضرات ومنها تقييم فعالية المبيد وشهدات التسجيل والبطاقات الاستدلالية، كما شارك المعمل، في البرنامج التدريبي: تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة FAO على مدار 3 ايام لمحاصيل الفراولة والطماطم والموالح والعنب والنباتات الطبية والعطرية وتضمن البرنامج طرق سحب العينات والمكافحة المتكاملة، فيما بلغ اجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

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