فيجي ترفض طلبا بمنع الولايات المتحدة من مصادرة يخت ثري روسي

رفضت محكمة في فيجي، الجمعة، طعنًا يهدف إلى منع السلطات الأمريكية من مصادرة اليخت الروسي العملاق ”أماديا“، الذي يملكه على ما يبدو ثري روسي قريب من السلطة فُرضت عليه عقوبات.

وتمت مصادرة اليخت الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار وطوله 106 أمتار، وربطته الولايات المتحدة بالملياردير والسياسي سليمان كريموف، عند وصوله إلى فيجي قبل شهر بطلب من واشنطن.

ونفى ”ميلمارين إنفستمنتس“، المالكون الذين سجل اليخت باسمهم، أن يكون كريموف يمتلكه، وقالوا إن القانون الفيجي الذي تم بموجبه احتجاز ”أماديا“ لا يسمح للولايات المتحدة بمصادرته.

وفي قرار مكتوب، قالت محكمة الاستئناف إنها رفضت طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة ”ميلمارين إنفستمنتس“، لكنها قالت أيضا إن الحكم لن يصبح ساريا قبل سبعة أيام.

وقال فيصل حنيف المحامي الفيجي للشركة، لصحافيين، إنه ينوي عرض القضية على المحكمة العليا في فيجي، وسيسعى للحصول على أمر من المحكمة بمنع الموظفين الأمريكيين من الصعود إلى اليخت ”أماديا“ قبل الاستماع لطلبه.

وكان حنيف قدم طلب استئناف في وقت سابق يؤكد أن المالك الحقيقي لليخت هو إدوارد خودايناتوف وهو ثري روسي لا يخضع لعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كريموف في 2018 بتهمة غسل أموال. وهو حاليا من الأثرياء الروس الذين فرضت عليهم عقوبات من جانب دول عدة والاتحاد الأوروبي؛ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي نسخة نشرت لمذكرة التوقيف الأصلية حُجب جزئيا القسم الذي يعدد مختلف الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن كريموف هو المالك الحقيقي لليخت.

ويشير النص إلى أن ملكية اليخت نقلت في أغسطس 2021 إلى ”ميلمارين إنفستمنتس“. لكن الوثائق التي قدمت إلى محكمة الاستئناف تفيد بأن خودايناتوف هو مالك اليخت المسجل في جزر كايمان وتحتفظ به شركة ”ميلمارين إنفستمنتس“ المتمركزة في جزر كايمان.

وخودايناتوف هو المدير التنفيذي السابق لشركة النفط والغاز الروسية ”روسنفت“. وقد ربط اسمه باليخت الفخم شهرزاد الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار وصادرته إيطاليا، حيث يجري تحقيق بشأن مالكه.