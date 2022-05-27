عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيجي ترفض طلبا بمنع الولايات المتحدة من مصادرة يخت ثري روسي

فيجي ترفض طلبا بمنع
فيجي ترفض طلبا بمنع الولايات المتحدة من مصادرة يخت ثري روسي

رفضت محكمة في فيجي، الجمعة، طعنًا يهدف إلى منع السلطات الأمريكية من مصادرة اليخت الروسي العملاق ”أماديا“، الذي يملكه على ما يبدو ثري روسي قريب من السلطة فُرضت عليه عقوبات.

 

وتمت مصادرة اليخت الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار وطوله 106 أمتار، وربطته الولايات المتحدة بالملياردير والسياسي سليمان كريموف، عند وصوله إلى فيجي قبل شهر بطلب من واشنطن.

 

ونفى ”ميلمارين إنفستمنتس“، المالكون الذين سجل اليخت باسمهم، أن يكون كريموف يمتلكه، وقالوا إن القانون الفيجي الذي تم بموجبه احتجاز ”أماديا“ لا يسمح للولايات المتحدة بمصادرته.

 

وفي قرار مكتوب، قالت محكمة الاستئناف إنها رفضت طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة ”ميلمارين إنفستمنتس“، لكنها قالت أيضا إن الحكم لن يصبح ساريا قبل سبعة أيام.

 

وقال فيصل حنيف المحامي الفيجي للشركة، لصحافيين، إنه ينوي عرض القضية على المحكمة العليا في فيجي، وسيسعى للحصول على أمر من المحكمة بمنع الموظفين الأمريكيين من الصعود إلى اليخت ”أماديا“ قبل الاستماع لطلبه.

وكان حنيف قدم طلب استئناف في وقت سابق يؤكد أن المالك الحقيقي لليخت هو إدوارد خودايناتوف وهو ثري روسي لا يخضع لعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كريموف في 2018 بتهمة غسل أموال. وهو حاليا من الأثرياء الروس الذين فرضت عليهم عقوبات من جانب دول عدة والاتحاد الأوروبي؛ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي نسخة نشرت لمذكرة التوقيف الأصلية حُجب جزئيا القسم الذي يعدد مختلف الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن كريموف هو المالك الحقيقي لليخت.

ويشير النص إلى أن ملكية اليخت نقلت في أغسطس 2021 إلى ”ميلمارين إنفستمنتس“. لكن الوثائق التي قدمت إلى محكمة الاستئناف تفيد بأن خودايناتوف هو مالك اليخت المسجل في جزر كايمان وتحتفظ به شركة ”ميلمارين إنفستمنتس“ المتمركزة في جزر كايمان.

وخودايناتوف هو المدير التنفيذي السابق لشركة النفط والغاز الروسية ”روسنفت“. وقد ربط اسمه باليخت الفخم شهرزاد الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار وصادرته إيطاليا، حيث يجري تحقيق بشأن مالكه.

صحف الإمارات: روسيا تتوقع من أوكرانيا تنفيذ مطالبها في محادثات السلام.. موسكو وبكين تستخدمان حق الفيتو ضد قرار تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

الصحة العالمية: هجوم روسيا على المستشفيات في أوكرانيا موثق

فيجي أمريكا روسيا يخت أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

5 من أسرة واحدة.. ننشر صور ضحايا مزرعة الشيخ زايد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

غلطة الشاطر بألف.. رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

ترشيحاتنا

مرسيدس EQA الجديدة بديلة الفئة A ومنافسة فولكس فاجن ID3.. فيديو

53 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

أول ظهور للشيف بوراك بعد خضوعه لعملية جراحية وفقدانها الكثير من وزنه

عضو بالشيوخ: التزام المواطن بسياسات الدولة عامل أساسي لتخفيض الأسعار

إقرار قانون تنظيم الحج.. ننشر حصاد آخر جلسات مجلس النواب

نيفين جامع: خطة شاملة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

فيديو

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ