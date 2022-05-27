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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أم تستغيث لإنقاذ طفلتيها من ضمور العضلات الشوكي

بين الناس
بين الناس

أستغاثت السيدة أية والدة الطفلتين فريدة وعليا محمد حسين بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لمساعدتها في علاج طفلتيها.

وقالت الأم أن طفلتيها تعانيان من ضمور العضلات الشوكي ، لكنهما بحالة جيدة حتي الآن.

وأشارت أية إلى أن كلما كان العلاج مبكرا كانت النتائج أفضل، وطالبت الجمهور بمساعدتها في التبرع علي الحسابات البنكيه الخاصه بطفلتيها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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