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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التدخل السريع بالغربية ينقذ مواطنا من خطر الشارع بمدينة طنطا..صور

الحالة المعنية لإنقاذها
الحالة المعنية لإنقاذها

أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة الغربية بقياده الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع مواطنا ترك زوجته وأولاده لظروف خاصة .

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أكد الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع بالغربية، أنه استقبل هاتفا بوجود مواطن تركة الأهل والأحباب، وأنه من البحيرة،  مشيرا إلى أنه قام بالاتصال بشيخ العرب عبدالله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وشرح الموضوع له والذى أوصى بالنزول الفوري والتعامل مع المواطن وايداعه .

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وكشف أنه تم التواصل مع الحالة التي اتضح أنه آخر إقامة له حسب بطاقته أبو مشهور مركز بركة السبع المنوفية ويدعى أ ف أ ن مواليد 1954، وأنه لظروف ما انفصل عن زوجته وترك المنزل وأولاده  منذ شهر فبراير 2022 .

وأضاف أنه شرح له أن الدولة  توفر مكان  لإقامة اهالينا كبار السن الذى ليس للهم مأوى ، وعلى الفور تم التواصل مع ايمان بسيونى مديرة دار المسنين والعجزة وتم توفير مكان للمواطن، وقام رئيس الفريق بنقل المواطن الى دار المسنين التابعة لجمعية الدفاع بعد الكشف الحرارى وقياس نسبة الأكسجين بالدم ووجد أنه بحالة جيدة.

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الغربية محافظة الغربية كبار السن التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي مدينة طنطا التدخل السريع

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