بعد حادث تكساس .. شرطة كندا تقتل إرهابيًا يحمل بندقية قرب مدرسة

امتدت سلسلة جرائم قتل الأطفال من الولايات المتحدة بعد حادث تكساس الأخير، إلى كندا، وتم إغلاق العديد من المدارس في تورنتو بكندا بعد أن أطلقت الشرطة النار وقتلت رجلاً قيل إنه كان يحمل سلاحًا ناريًا في الأماكن العامة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قدمت السلطات تفاصيل قليلة عن الحادث الدامي الذي أعقب عمليتي إطلاق نار جماعيين في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

وردت شرطة تورنتو على تقارير عن رجل يحمل سلاحًا ناريًا حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، وفقا لما ذكرت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو في بيان صحفي.

وأضافت أنه كان هناك حديث بين ضابطين والرجل الذي أطلق النار، مما أدى إلى مقتله على الفور.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنه تم العثور على سلاح ناري طويل في مكان الحادث، إلا أنهم أضافوا أن الأمر قيد التحقيق لأنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الرجل يلوح بالسلاح عندما أطلق عليه الرصاص.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن عمر المشتبه به في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات، وأن الشهود سمعوا 3 طلقات نارية قبل أن يروا الشرطة تحاول إنقاذه.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار أدى إلى إغلاق على مستويات متفاوتة في خمس مدارس محلية على الأقل. فيما أشار متحدث باسم مجلس إدارة مدرسة تورنتو إلى أن المدرسة الأقرب إلى مكان الحادث لا يبدو أنها مرتبطة بالحادث ، وأعلن المجلس أنه تم رفع الإغلاق بعد حوالي ساعتين.

لم يفعل رجال شرطة تكساس شيئًا لوقف إطلاق النار في المدرسة، وفي تعليق له خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم، أشار رئيس شرطة تورنتو، جيمس رامير، إلى حادثتي إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وقال: "نظرًا لقرب المدرسة ، فأنا أتفهم بالتأكيد الصدمة ومدى الصدمة التي كان مر بها الموظفين، والطلاب وأولياء الأمور في ضوء الحدثين الأخيرين اللذين وقعا في الولايات المتحدة ".

حادث قتل أطفال تكساس

قبل يومين ، دخل مراهق مسلح مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين ، بينما تسبب إطلاق نار جماعي آخر في بوفالو بنيويورك في مقتل 10 أشخاص في سوبر ماركت في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يوضح رامير تفاصيل القضية ، قائلا إنه ممنوع من مشاركة نتائج المحققين الإقليميين ، وفي النهاية خاطب المراسلين لمدة 10 دقائق فقط. لكنه أشار إلى أن الحادث كان منعزلًا وأنه لا يوجد تهديد مستمر للجمهور.