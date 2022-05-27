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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بباقة زهور وطعام للعاملين.. ميجان ماركل تزور النصب التذكاري لـ ضحايا تكساس

ميجان ماركل تزور
ميجان ماركل تزور النصب التذكاري لـ 21 لضحايا تكساس

زرات ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، ودوقة ساسكس سابقاً، النصب التذكاري الـ21 لضحايا إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية بالقرب من موقع المذبحة. 

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ووضعت ميجان ماركل باقة من الزهور البيضاء على صليب تكريما لصبي يبلغ من العمر ثماني سنوات، يدعي عزية جارسيا، ويعد أصغر الضحايا.

وتبرعت «ميجان» أيضاً خلال زياتها بالطعام للعاملين في مركز التبرع بالدم بمجمع Uvalde محاولة ألا يتعرف عليها أحد، كما ذكر أحد العاملين به.

وحسبما ذكرت التقارير، نقلت الدوقة السابقة حقيبتين كبيرتين مليئتين بالسندويشات والمشروبات والحلويات للمتبرعين بالدم.

ورافق «ميجان» أمس الخميس، من منزلها في كاليفورنيا إلى النصب الحارس الشخصي ألبرتو ألفاريز، والذي تولى ذات مرة حماية مايكل جاكسون.

وظهرت ماركل بملابس غير رسمية، لكنها ارتدت سواراً حب من كارتييه بقيمة 7 آلاف دولار، وساعة كارتييه للأميرة ديانا بقيمة 23 ألف دولار.

وتأتي رحلة الدوقة السابقة إلى تكساس في الوقت الذي يتعافى فيه والدها توماس ماركل ، 77 عاماً، تحت إشراف طبي بعد إصابته بجلطة دماغية كبيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانتشرت التكهنات حول ما إذا كانت ستزور سريره في تشولا فيستا، كاليفورنيا، على بعد بضع ساعات فقط بالسيارة من المنزل الذي تعيش فيه مع الأمير هاري في مونتيسيتو ، بعد سنوات من التوتر في علاقتها مع والدها.


 

ميجان ماركل هاري دوقة ساسكس النصب التذكارى ضحايا إطلاق النار مدينة أوفالدي ولاية تكساس الزهور البيضاء تشولا فيستا كاليفورنيا

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