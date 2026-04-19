كيبوردات Keychron Ultra 8K.. عمر بطارية خيالي وأسرع من السلكي

كشفت مراجعة جديدة لموقع The Verge أن لوحتي المفاتيح الميكانيكيتين Keychron V5 Ultra 8K وKeychron Q1 Ultra 8K تمثلان حتى الآن أفضل ما قدمته الشركة من حيث الأداء وعمر البطارية وتجربة الكتابة معًا في حزمة واحدة.

وتأتي V5 Ultra بسعر 119.99 دولار بتصميم 96% (شكل 1800) شبه كامل مع لوحة أرقام وبدن بلاستيكي، بينما تُطرح Q1 Ultra بسعر 229.99 دولار بتصميم 75% وهيكل ألومنيوم مصقول أثقل بشكل واضح يمنح إحساسًا أعلى بالصلابة والترف على المكتب.

ورغم اختلاف الخامات والحجم، تشترك اللوحتان في نفس القلب التقني تقريبًا، ما يجعل الفارق الأساسي للمستخدم في الإحساس والراحة ودرجة «الفخامة» أكثر من الفارق في السرعة أو القدرات.

ZMK و8,000 هرتز.. ماذا تعني للمستخدم؟

تعتمد سلسلة Ultra الجديدة من كيكرون على برنامج تحكّم مفتوح المصدر اسمه ZMK بدلًا من البرنامج الأشهر QMK، وهو ما تصفه الشركة والمراجعات بأنه سر القفزة الكبيرة في كفاءة استهلاك الطاقة.

تسمح هذه المنصة بدعم معدل استطلاع لاسلكي (Polling Rate) يصل إلى 8,000 هرتز عبر دونجل 2.4 جيجاهرتز، أي أن الكيبورد يرسل حالة المفاتيح إلى الكمبيوتر 8 آلاف مرة في الثانية، وهو رقم يضاهي – بل يتجاوز أحيانًا – ما تقدمه بعض الفأرات ولوحات الألعاب السلكية.

عمليًا، هذا يعني نظريًا استجابة فورية جدًا لضغطات الأزرار، وإن كان كاتب مراجعة The Verge يوضح أن أغلب المستخدمين العاديين لن يلاحظوا فارقًا ضخمًا عن 1,000 هرتز، وأن من قد يستفيد بالفعل هم محترفو الرياضات الإلكترونية الذين يلعبون على شاشات بمعدلات تحديث فائقة.

ومع ذلك، فإن وجود 8K Polling أصبح هنا جزءًا من «باكدج» متكاملة: أداء ممتاز، استجابة عالية، وبرمجية مرنة يمكن تخصيصها بدرجة كبيرة لعشّاق الميكانيكال الذين يحبون تعديل الطبقات والاختصارات بحسب استخدامهم.

بطارية تصمد لأسابيع.. حتى على 8K

أقوى نقطة في هذه الكيبوردات، بحسب The Verge ومراجعات أخرى مثل Tom’s Hardware وTom’s Guide، هي عمر البطارية «الخيالي» مقارنة بأي لوحات لاسلكية سابقة بمثل هذا الأداء.

تعِد كيكرون بزمن تشغيل يصل إلى 660 ساعة (حوالي 4 شهور على استخدام 5 ساعات يوميًا) مع تفعيل وضع 2.4 جيجاهرتز ومعدل استطلاع 8K، بشرط تقليل أو إطفاء إضاءة RGB، وهو رقم لم تكن تقربه تقريبًا أي لوحة ميكانيكية لاسلكية بمواصفات موجهة للاعبين من قبل.

في تجربة Tom’s Guide مثلًا، لم يتمكن المراجع من إنهاء البطارية خلال فترة الاختبار؛ حيث فقدت V1 Ultra 8K نحو 5% فقط من البطارية في أسبوع مع 8,000 هرتز وإضاءة RGB في أعلى سطوع، ما يعكس كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة.

تلخّص مراجعة The Verge الأمر بوضوح: قلة الحاجة لشحن الكيبورد تحوّلت من «ميزة لطيفة» إلى عامل رئيسي في تفضيل سلسلة Ultra على بقية لوحات Keychron وحتى على منافسين آخرين.

فرق الفئة V والـQ.. لمن تُوجَّه كل واحدة؟

توضح المراجعات أن Keychron تتبع تقسيمًا واضحًا في استهداف المستخدمين: فئة V موجهة أكثر للمستخدم اليومي الذي يريد كل مزايا الأداء والبطارية، لكن لا يمانع في هيكل بلاستيكي أرخص للحصول على سعر أقل، بينما فئة Q موجهة لعشّاق الكيبوردات الميكانيكية المخصصة الذين يهتمون بالإحساس الصوتي واللمسي وجودة البناء المعدنية.

لوحة V5 Ultra 8K مثلًا تُعد اختيارًا مثاليًا لمستخدم مكتب أو جيمر يريد لوحة كاملة تقريبًا مع نامباد وإمكانيات تبديل السويتشات (Hot‑Swap) وسعر منطقي نسبيًا، مع الاستفادة من نفس البطارية ومعدل الاستطلاع العالي.

في المقابل، Q1 Ultra 8K موجهة لمن يريد تصميم 75% أنيقًا، معدنًا بالكامل، مع صوت كتابة أكثر «مُخمّد» بفضل طبقات الفوم الصوتي الداخلية، وتجربة قريبة من الكيبوردات الاحترافية المبنية يدويًا، لكن في منتج جاهز من المصنع.

هذه الفلسفة جعلت كاتب مراجعة The Verge يصف Q1 وV5 من فئة Ultra بأنهما «أفضل ما قدّمته Keychron حتى الآن»، ليس لأنهما تغيّران عالم الميكانيكال بالكامل، بل لأنهما تجمعان ما يحبه الناس في لوحات كيكرون السابقة – التخصيص، الجودة، السعر المعقول – مع بطارية خارقة حرفيًا، لتضع معيارًا جديدًا لما يجب أن يعرضه أي كيبورد لاسلكي «جيمر/محترف» في 2026.