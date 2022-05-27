برلمانية: حصول المعاهد القومية على أموال من أولياء الأمور يخل بمجانية التعليم

استنكرت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فرض ودائع مالية على الأهالي أولياء الأمور عند التقديم بأحد المدارس التابعة للمعاهد القومية، منوهة أن هذا الأمر يتم تطبيقه بقرار وزارى رقم 250 بتاريخ 28 يونيو لسنة 2011 .

تابعت البيومي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد ان هذا الصك مخالف لمجانية التعليم، كما أنه يتم فرضه وفقا لأهواء كل مدرسة، حيث يقوم بعض المدارس التابعة للمعاهد القومية بطلب 15 ألف جنيه على الطالب الواحد، وهذا أمر مبالغ فيه، لما يمثل تحميل عبء كبير على موازنة الأسرة المصرية.

وتساءلت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان :" هل بهذا القرار الوزاري خرجت المدارس التابعة للمعاهد القومية، عن مبدأ مجانية التعليم، مطالبة بضرورة وجود حل لهذه الإشكالية في أقرب وقت.

