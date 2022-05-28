حشيشة الليمون أبرزها.. صاحب أقدم محل أعشاب بمطروح يكشف عن كنوز الصحراء|فيديو

للأعشاب في مطروح فوائد كثيره فى علاج والوقاية من الأمراض خاصة تلك الأعشاب التى تنمو طبيعيا فى الصحراء بسبب الامطار .



وتحظى محافظة مطروح بوجود العديد من هذه الأعشاب فى صحرائها والذى كان إلى وقت قريب لا يعرف الكثيرين أهمية تلك الأعشاب.



صدى البلد التقت والحاج فؤاد صاحب اقدم محل لببيع الأعشاب وعمل تركيبات متنوعة منها بالإضافة إلى التعرف على أهم الأعشاب الموجودة بالصحراء وطرق الاستفادة منها.



يقول الحاج فؤاد أن مطروح تحتوى على العديد من الكنوز فى مناطقها الممتدة فى آلصحراء والتى تعد من اجود انواع الاعشاب وتعالج العديد من الامراض مضيفا أن فوائد تلك الأعشاب لا يعرفها الكثيرين .



وعن بدايتة في العمل بتلك المهنة ، قال إن والدة من مواليد الشرقية وكان يعمل بالقاهرة فى أحد محال العطارة بتركيب الأعشاب والذى تعلمها منه مضيفا أنه قام بعد انتهاء من تعليمه وذلك في شهر ابريل بزيارة لمحافظة مطروح فوجد ان الصحراء تكتسي باللون الاخضر وفى هذه الزيارة وجد بالصدفة العديد من الأعشاب غير المستغلة والتى يجهلها الكثيرون ولا يعرفون قيمتها لذلك قام بتأجير محل وبدء فى بيع الأعشاب وبعض المواد الغذائية ليصبح أول من عمل بالاعشاب فى محافظة مطروح.



واضاف أن من أهم تلك الأعشاب عشبة الارنب وحشيشة الليمون والبصل الفرعونى الابيض والاحمر بالإضافة إلى بصل تحتمس والذى ينمو على الشواطئ وكذلك الروبية والترفاس والقرطاب .



وعن نصيحتة للمواطنين بخصوص استخدام الأعشاب، أكد الحاج فواد على أهمية الأعشاب فى علاج العديد من المرضى بدون اى اثار سلبية على الجسم مضيفا على ضرورة الصبر على الأعشاب عند استخدامها لأنها تعالج المرضى على فترات أطول من الأدوية والمضادات الحيوية .



وأشار أن الأعشاب يجب ألا تحفظ في الثلاجة حتى لا تفقد قيمتها لافتا أنه يعشق عملية تركيب الأعشاب التى برع فيها كثيرا.



وعن بعض الأعشاب التى لا نعرف قيمتها أكد أن هناك العديد من الأعشاب لايعرف قيمتها الكثيرون مثل ورق أشجار التين الذى يداس بالقدم وتأكله الحيوانات، لافتا أن له قيمة غذائية عالية إذا تم غسله وتنشفيه وغليه حيث أنه مفيد فى تنظيم هرمونات الجسم .



وأشار أن القرطاب الذى ينمو في صحراء مطروح يعد من أفضل الأعشاب فى صحراء مطروح لعلاج الحصو بعد أن يتم غلسة ونشرة فى الظل ثم يوضع على ماء ويشرب لمدة ثلاث مرات يوميا، لافتا أن خلال الأسبوع يزيل اى حصاوى كما أن اللوز المر والذى يوجد في صحراء مطروح يعالج الطفل المصاب بالسكر.