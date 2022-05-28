عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حشيشة الليمون أبرزها.. صاحب أقدم محل أعشاب بمطروح يكشف عن كنوز الصحراء|فيديو

اقدام عشاب بمطروح
اقدام عشاب بمطروح

للأعشاب في مطروح فوائد كثيره فى علاج  والوقاية  من الأمراض  خاصة تلك الأعشاب التى تنمو طبيعيا فى  الصحراء بسبب الامطار .

دقوا الشماسي على البلاج..عودة الحياة لشواطئ مطروح

زراعة البرلمان تناقش مشكلات الثروة الحيوانية بمركز النجيلة فى مطروح

شواطئ مطروح تستعد لاستقبال زوارها


وتحظى محافظة مطروح بوجود العديد من هذه الأعشاب فى صحرائها والذى كان إلى وقت قريب لا يعرف الكثيرين أهمية تلك الأعشاب.


صدى  البلد التقت والحاج فؤاد صاحب اقدم  محل  لببيع  الأعشاب وعمل تركيبات متنوعة منها   بالإضافة إلى التعرف على أهم الأعشاب الموجودة بالصحراء وطرق الاستفادة منها.


يقول الحاج فؤاد أن مطروح تحتوى على العديد من الكنوز فى مناطقها الممتدة فى آلصحراء  والتى تعد من اجود انواع الاعشاب وتعالج العديد من الامراض مضيفا أن فوائد تلك الأعشاب لا يعرفها الكثيرين .


وعن بدايتة في العمل بتلك المهنة ، قال إن والدة  من مواليد الشرقية وكان يعمل بالقاهرة  فى أحد محال العطارة  بتركيب الأعشاب  والذى تعلمها منه مضيفا أنه قام  بعد انتهاء من تعليمه وذلك في شهر ابريل  بزيارة  لمحافظة مطروح فوجد ان الصحراء تكتسي باللون الاخضر وفى هذه الزيارة وجد بالصدفة العديد من الأعشاب غير المستغلة والتى يجهلها الكثيرون ولا يعرفون قيمتها لذلك قام بتأجير محل وبدء فى بيع الأعشاب وبعض المواد الغذائية ليصبح أول من عمل بالاعشاب فى محافظة مطروح.


واضاف أن  من أهم تلك الأعشاب عشبة الارنب وحشيشة الليمون والبصل الفرعونى الابيض والاحمر بالإضافة إلى بصل تحتمس والذى ينمو على الشواطئ وكذلك الروبية والترفاس والقرطاب .


وعن نصيحتة للمواطنين بخصوص استخدام الأعشاب،  أكد الحاج فواد على أهمية الأعشاب فى علاج العديد من المرضى بدون اى اثار سلبية على الجسم مضيفا على ضرورة الصبر على الأعشاب عند استخدامها لأنها  تعالج المرضى على  فترات أطول من الأدوية والمضادات الحيوية .


وأشار أن الأعشاب يجب ألا تحفظ في الثلاجة حتى لا تفقد  قيمتها لافتا أنه يعشق عملية تركيب الأعشاب التى برع فيها كثيرا.


وعن بعض الأعشاب التى لا نعرف قيمتها أكد  أن هناك العديد من الأعشاب لايعرف قيمتها الكثيرون مثل ورق أشجار التين الذى يداس بالقدم وتأكله الحيوانات، لافتا أن له قيمة غذائية عالية إذا تم غسله وتنشفيه وغليه حيث أنه مفيد فى تنظيم هرمونات الجسم . 


وأشار أن القرطاب الذى ينمو في صحراء مطروح يعد من أفضل الأعشاب فى صحراء مطروح لعلاج الحصو  بعد أن يتم غلسة ونشرة فى الظل ثم يوضع على ماء ويشرب لمدة ثلاث  مرات يوميا،  لافتا أن خلال الأسبوع يزيل اى حصاوى  كما أن اللوز المر والذى يوجد في صحراء مطروح يعالج الطفل المصاب  بالسكر.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات اعشاب مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب

عبادات بعد صلاة الفجر وقبله .. 6 سنن لا تغفلها

محافظ مطروح يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 4553 طالب وطالبة

محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ