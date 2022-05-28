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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب حقوق عين شمس ..آخر موعد للمشاركة بالمؤتمر الدولي cop27 ..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه علي الطلاب الراغبين في حضور المؤتمر الدولي cop27 المقرر أن تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ارسال بياناتهم علي الإيميل الخاص بالكلية .

وأوضح الدكتور محمد صافي عميد حقوق عين شمس الشروط الواجب توافرها في الطالب لحضور المؤتمر وهي كالآتي :

أن يكون الطالب مقيدا بفرق سنوات النقل وليس الفرقة النهائية

يتمتع بالسمعة الطبية والمظهر اللائق

ان يكون حاصلا علي تقدير جيد جدا علي الأقل خلال سنوات الدراسة

اتقان اللغة الإنجليزية او الفرنسية

يفضل ان يكون للطالب مشاركة في الأنشطة الطلابية او المجتمعية

وأشار عميد كلية الحقوق الي أن اخر موعد لإرسال البيانات المطلوبة نهاية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 .

وأضاف الدكتور محمد صافي أنه سيتم اختبار عدد 25 طالب وطالبة من المتقدمين لتدريبيهم قبل حضور المؤتمر .

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الاقتصاد الدوار والتغيرات المناخية وجودة الحياة.. سلسلة ندوات بجامعة عين شمس

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آثار عين شمس تستعد لامتحانات الترم الثاني 2022

وبمناسبه الاحتفال بيوم البيئة العالمي تنظم جامعة عين شمس سلسلة فعاليات وندوات بالتعاون بين كليات الدراسات العليا والبحوث البيئية ، البنات  ،الهندسة و الزراعة و بالاشتراك مع اتحاد الصناعات ، الفريق التطوعي للعمل الإنساني  و الإتحاد النوعى للمؤسسسات و الجمعيات الأهلية للمناخ ونخبة من المتخصصين والخبراء من اسبانيا فى مجال الاقتصاد الدوار ،خلال الفترة من الأحد الموافق  ٢٠٢٢/٥/٢٩حتى  الخميس ٢٠٢٢/٦/٢، وذلك تحت رعاية أ.د.. محمود المتيني رئيس الجامعة  ،ا.د. هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و تضم الفاعليات الأسبوع عدداً من الندوات وورش العمل المشتركة فى عدة كليات بالجامعة، ولقاءات مع نخبة من الخبراء الاسبان لمناقشة" الاقتصاد  الدوار والتحول الرقمى"  ،  حلقة نقاشية عن جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية ٢٠٥٠،إلى جانب ورشة عمل عن إعادة استخدام المياه الرمادية

بينما تناقش الندوات موضوعات بيئية هامة ومتنوعة على رأسها التغيرات المناخية ، البصمة الكربونية ، المستقبل الأخضر ، الاحتباس الحراري واثره على الزراعة ،الايكوسينما ومعالجة التغيرات المناخية و الاحترار العالمى والمستقبل الأخضر ، بالاضافة إلى التحول للاقتصاد الاخضر .بمناسبه الاحتفال بيوم البيئة العالمي تنظم جامعة عين شمس سلسلة فعاليات وندوات بالتعاون بين كليات الدراسات العليا والبحوث البيئية ، البنات  ،الهندسة و الزراعة و بالاشتراك مع اتحاد الصناعات ، الفريق التطوعي للعمل الإنساني  و الإتحاد النوعى للمؤسسسات و الجمعيات الأهلية للمناخ ونخبة من المتخصصين والخبراء من اسبانيا فى مجال الاقتصاد الدوار ،خلال الفترة من الأحد الموافق  ٢٠٢٢/٥/٢٩حتى  الخميس ٢٠٢٢/٦/٢، وذلك تحت رعاية أ.د.. محمود المتيني رئيس الجامعة  ،ا.د. هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و تضم الفاعليات الأسبوع عدداً من الندوات وورش العمل المشتركة فى عدة كليات بالجامعة، ولقاءات مع نخبة من الخبراء الاسبان لمناقشة" الاقتصاد  الدوار والتحول الرقمى"  ،  حلقة نقاشية عن جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية ٢٠٥٠،إلى جانب ورشة عمل عن إعادة استخدام المياه الرمادية

بينما تناقش الندوات موضوعات بيئية هامة ومتنوعة على رأسها التغيرات المناخية ، البصمة الكربونية ، المستقبل الأخضر ، الاحتباس الحراري واثره على الزراعة ،الايكوسينما ومعالجة التغيرات المناخية و الاحترار العالمى والمستقبل الأخضر ، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر .

الدكتور محمد صافي كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس المؤتمر الدولي cop27 Jobs Education

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