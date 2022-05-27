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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية استضافة مونديال اليد 2023

زير التربية والتعليم
زير التربية والتعليم يبحث مع رئيس الاتحاد الدولى للرياضة

 

بحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع لوران باترينكا رئيس الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، وأوليفر جيرالد رئيس الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية، ترتيبات تنظيم مصر لبطولة العالم المدرسية لكرة اليد 2023، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل رمزى رئيس Black Light Solution.

وأكد الدكتور طارق شوقي اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وخاصةً بمراحل التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، من أجل تحقيق دفعه للرياضة المدرسية، حيث أن الوزارة تعمل على تقديم العديد من المساهمات، من خلال المشاركة في العديد من المسابقات وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف الوزير أن الأنشطة الرياضية الخاصة بطلاب المدارس تتم على المستوى المحلى والدولى، حرصًا من الوزارة على تنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم لاستعدادهم للمنافسة على المستوى المحلى والعالمى.

كما أعرب لوران باترنكا، رئيس الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، عن سعادته بزيارته الأولى لمصر، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر وعلى الاهتمام القائم بالرياضة المدرسية، والاهتمام بتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة فى المدارس.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، على التطلع للتعاون المستمر من خلال التبادل الطلابى فى مختلف الأنشطة المدرسية من خلال التعاون بين الوزارة والاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، فى إطار عقد بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية.

وأضافت أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات للأنشطة المدرسية العام الماضي، مؤكدة أنه طبقا لرؤية فخامة الرئيس وتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بالرياضة المدرسية فكان ذلك الدافع للاهتمام بطلاب المدارس وخلق البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتنمية مواهبهم وإشراكهم فى البطولات العربية والأفريقية والدولية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

وقال عادل رمزي، إننا لدينا العديد من المشروعات ويأتى في مقدمتها الاستثمار فى الشباب، معربًا عن فخره بالتطور الذى لاحظه الجميع فى مصر خلال هذه المرحلة.

وزير التربية والتعليم حسن على وزارة التربية والتعليم مصر طارق شوقي الدكتور طارق شوقي رئيس الإدارة المركزية

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