طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا السبت باستاد القاهرة، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من إبراهيم نور الدين حكم ساحة، وسمير جمال ويوسف البساطي مساعدين، والسيد منير حكم رابع، ومحمد بسيوني حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر - سيد عبد الله " نيمار".

خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أسامة