أمريكا سترسل أنظمة صواريخ متقدمة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل

أكد مسؤولون أمريكيون، مساء أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل الأسبوع المقبل أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف التي تقول إنها ضرورية لمواجهة الهجوم الروسي في منطقة دونباس.

وقال المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن من بين الأسلحة التي من المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، MLRS ، وهي قاذفات مدفعية متحركة يمكنها إطلاق قذائف لعشرات الأميال وعلى مسافة أبعد من أي نظام حالي تملكه أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تمنح الولايات المتحدة أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة لأوكرانيا، المعروفة باسم هيمارس.

وهيمارس قاذفات صواريخ متعددة خفيفة مع نطاق مشابه لـ MLRS. ولكن على عكس MLRS ، التي تتحرك على المسارات، تتحرك الهيمارس على هيكل بعجلات.

ومن شأن كلا النظامين أن يمنح أوكرانيا قدرة أكبر على الحركة من مدافع الهاوتزر M777 ، التي ما زالت الولايات المتحدة ترسلها إلى كييف.

ومن غير الواضح عدد الأنظمة الجديدة التي ستوفرها الولايات المتحدة، لكن أحد المسؤولين قال إنه يمكن أن يصلوا إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.

فيما قالت الولايات المتحدة أيضا إن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى أسبوع على الأقل من التدريب لاستخدامها.

