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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ناعمة فهرية أفجان تتألق في أحدث ظهور لها

فهرية أفجان
فهرية أفجان

خضعت الممثلة التركية فهرية أفجان لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركة الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، وظهرت فهرية بإطلالة ناعمة وأنثوية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

 

إطلالة فهرية أفجان
 

ظهرت فهرية أفجان، وهي ترتدي توب هاف أستوميك باللون الأرزق المخطط بالأبيض وباكمام طويلة وقامت بربطه حول خصرها، وأختارت عليه بنطال واسع هاي ستوميك باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها .
 

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وقامت  فهرية أفجان بترك خصلات شعرها على ظهرها واكتافها منسدل بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


وأكملت فهرية أفجان، إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الروز الناعم ، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال ملامحها .

 


ولم تتكلف  فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اختيار خواتم وقلادات ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة .
 

حياة فهرية أفجان 


الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا. 

 

ودرست فهرية أفجان، في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد مع والدتها إلى إسطنبول.

 

أعمال فهرية أفجان 


صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
 

واشتهرت فهرية أفجان ، في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 حيث لعبت دور البطولة “فريدة”، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.


وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك، وهو دور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

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