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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ مي عز الدين عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة مى عز الدين صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتألقت مي عز الدين بأطلالة جذابةمرتدية فستان محتشم باللون الاسود، مما حازت على إعجاب متابعيها.

شاهد أحدث ظهور لـ مي عز الدين عبر انستجرام

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وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، 
ومى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

 

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