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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة| خاص

مي عز الدين
مي عز الدين

كشفت الناقدة ماجدة خير الله حقيقة خطوبة الفنانة مي عز الدين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت ماجدة خير الله في تصريح خاص لـ صدى البلد حول إعلانها خطوبة مي عز الدين من ابو هشيمة ؛" الاكونت الخاص بي تعرض للاختراق وتم سرقته بواسطة هاكر مساء أمس  وهو من كتب ذلك الكلام ".

وكانت الناقدة ماجدة خير الله قد اثارت  جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة  للفنانة مي عز الدين.

وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت اما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".

فيما نفى أحد أقارب الناقدة ماجدة خير الله هذا الكلام في تعليق على حسابها وكتب": حساب الناقدة ماجدة خير الله  بنت عمي مسروق وهي لم تكتب هذا الكلام وجب التنويه".

جاءت هذه الشائعة بعد إعلان النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لـ صدى البلد وفي أول تعليق لها  الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شي قسمة ونصيب.

وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

ياسمين صبري لصدى البلد : الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة ولكن له كل احترام
 

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة قد تم بالفعل مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

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