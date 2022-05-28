محمد التيمومي نجم المغرب: الشناوي أهم لاعب في الأهلي.. فيديو

الخطيب أسطورة حقيقية..

تحدث محمد التيمومي أسطورة منتخب المغرب السابق، عن مواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال التيمومي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة النهائية تُكسب ولا تُلعب وستكون المباراة صعبة من جميع النواحي صعب تتوقع الفائز".

أضاف: "بالنسبة لي أهم لاعب في الأهلي هو محمد الشناوي حارس الأهلي حارس كبير ولديه مؤهلات مميزة ومستقبلا مبهرا".

وواصل: "خوض المباراة على ملعب محمد الخامس سلاح ذو حدين من الممكن أن تكون عامل إيجابي للوداد ومن الممكن أن تكون عامل ضغط على لاعبي الوداد".

وختم حديثه قائلا:"رحبت بالخطيب في المغرب منذ تواجده في وقت مواجهة الأهلي ضد الرجاء وهو أسطورة حقيقية".