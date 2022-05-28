محافظ مطروح يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 4553 طالب وطالبة

تنطلق صباح اليوم السبت على مستوى المحافظة امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية من خلال ٢٤ لجنة امتحانية .

حيث يؤدى خلالها ٤٥٥٣طالب وطالبة بمجالات الشهادات الثانوية الفنية المختلفة مع التأكيد على انتهاء كافة الاستعدادات و جاهزية اللجان لانطلاق الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان ٤٥٥٣ طالب يؤدون الامتحانات منهم ١٨١٦ طالب بشهادة التعليم الثانوي الصناعة من خلال ١١ لجنة ثلاث سنوات ولجنة ٥ سنوات و ٧٣٦ طالب تعليم ثانوى زراعى من خلال ٤ لجان و ١٩٤٥ طالب وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري و٥٦ طالب تعليم ثانوى فندقي وذلك من خلال ٨ لجان على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية و التعليم بمطروح انه تم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة ، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول و التعامل السريع مع أى مواقف قد تطرأ وتذليل أى عقبات.