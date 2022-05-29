اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والمحال لمجلس النواب.

وتشهد الجلسة أيضا، تقديم عدد من تقارير اللجان النوعية، بشأن بعض المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ.

فيما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غدا الاثنين ، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".