عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد و الإثنين.. انسامبل سو الكورى يمزج الموسيقى التراثية المحلية والمعاصرة بالأوبرا

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز الثقافى الكورى بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلين لفريق أنسامبل سو، وذلك فى الثامنة مساء الأحد والإثنين 29 ، 30 مايو على المسرح الصغير.

يشارك فى الحفل الثانى العازفان المصريان الدكتور عماد عفيفى ( عود ) ، أمير عزت ( ايقاع ) .

txt

بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة .. صحافة الحروب كتاب جديد يوثق تجارب الإعلاميين على خط النار

txt

ثقافة السويس تستضيف رابطة الزجالين وكتاب الأغاني

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التى تستخدم خلالها الآلات الكورية التقليدية المحلية والآلات الغربية لتنتج مزيج من الموسيقيي الكلاسيكية والمعاصرة منها أغنية “الروح ، القمر الأحمر ، الطائر الاسود ، كى بوب” ، إلى جانب عدد من التابلوهات التراثية وأعمال موسيقية مصرية .

يذكر أن فريق انسامبل سو تأسس عام 2015 بهدف التعريف بمكونات الثقافة الكورية وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي مع دول العالم ، قام الفريق بعدة جولات ولاقى الإعجاب والاستحسان محققا نجاحا كبيرا .

دار الأوبرا دول العالم دار الاوبرا المصرية المركز الثقافي الكوري الأوبرا المصرية المسرح الصغير أنسامبل سو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

منع الموبايل في لجان الدبلومات الفنية وإلغاء امتحانات الغشاشين والمشاغبين

بشرة خير .. الأهلي كعبه عالي فى نهائيات دورى الأبطال والكونفيدرالية وكأس الكؤوس

نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

جريمة بوركينا فاسو جرس إنذار|الجماعات المتطرفة تهدد القارة والجهود المحلية لا تكفي

الزمالك يخشى صحوة الإسماعيلي في مواجهة قوية بـ الدوري المصري .. اليوم

رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع بيع الماريجوانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ