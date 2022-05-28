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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أولى رحلات مشجعي الأهلي تتجه للمغرب لمؤازرة الفريق في نهائي دوري الأبطال

مصر للطيران
مصر للطيران

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم "السبت"، إقلاع أولى رحلات نقل مشجعي النادي الأهلي متوجهة إلى المغرب لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها الاثنين المقبل 30 مايو الجاري امام فريق الوداد المغربي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر مشجعي الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة لانهاء إجراءاتهم، حيث غادروا على متن رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران. 

وقررت شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك” تخفيض أسعار برامج سفر مشجعي النادي الاهلي بالمغرب بمعدل 3 آلاف جنيه لكل برنامج، حيث تم تخفيض سعر برنامج اليوم الواحد من 14 الف و 950 جنيه، الي 12 الف جنيه، ويشمل تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية.

كما طرحت مصر للطيران للسياحة، برنامج آخر لحضور المباراة بسعر 18 الف جنيه لمدة 4 ايام ويشمل تذاكر الطيران علي خطوط مصر للطيران المنتظمة وتذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم بالإصافة الي رحلة سياحية.

مطار القاهرة مصر للطيران مصر للطيران للسياحة

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