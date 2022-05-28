فرج عامر: الأهلي يهتم بأدق التفاصيل

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر “الأهلي لا يترك شيء للصدفة أو الحظ! #الخطيب و #بعثة_الاهلي تهتم بأدق التفاصيل، والتزام كامل. الجميع بخدمة الفريق وتوفير كل عوامل النجاح، ومقاومة كل الضغوط ورفعها عن اللاعبين، التوفيق من الله”.

يذكر أن أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن مباراة الأهلي والوداد المغربي، المقرر لها الاثنين المقبل، على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستشهد حضورا كثيفا لجماهير القلعة الحمراء.