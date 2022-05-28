تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

قال رئيس قطاع الآثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، الدكتور شعبان عبدالجواد، إننا نتابع منذ أكثر من عام ومع السلطات الفرنسية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة فى السفارة المصرية في باريس ومكتب التعاون الدولي فى مكتب النائب العام، الاتهام الموجه للمدير السابق لمتحف اللوفر بتهمة تهريب قطع أثرية بينها آثار مصرية، تمت سرقتها من مصر خلال أحداث 2011.

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وأكد شعبان فى تصريح لـ "صدى البلد"، أننا فى انتظار انتهاء التحقيقات من الجانب الفرنسي، ونتابع لحظة بلحظة وعقب خروج التحقيقات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد أننا نتابع كل الملفات على مستوى العالم، بشأن أى قطع أثرية تخرج من مصر بطرق غير شرعية، مؤكدا أننا لن نترك أي قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية وسيتم استعادتها.

يذكر أن كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر الفرنسي بتهمة تهريب قطع أثرية بينها آثار مصرية، تمت سرقتها من مصر خلال أحداث 2011.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، يواجه المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز تهمة "غسل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم".