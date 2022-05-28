جمال شعبان يحذر من حقن المضادات الحيوية

توفيت مساء أمس الطالبة شاهندة خالد رجب التي تبلغ من العمر 16 عامًا، داخل إحدى العيادات بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أن تم حقنها بجرعة مضاد حيوي عقب إجرائها إحدى العمليات الجراحية داخل عيادة خاصة.



علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على هذه الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، قائلا:" تقبل يا الله شاهنده شهيدة..حذرنا مرارا وتكرارا ممنوع إعطاء حقن مضادات حيوية في العيادات الخاصةاو الصيدليات أو البيوت."



أضاف جمال شعبان:"وإن كان ولابد من حقن مضادات حيوية لازم اختبار الحساسية ضروري قبل كل حقنة وحقنة الادرينالين تكون متوفرة انقاذ حياة."

يذكر أن حذر الدكتور جمال شعبان، من تناول المضادات الحيوية من خلال صفحته الرسمية عبر الفيسبوك.

وأكد أن حقن المضادات الحيوية كلها، وخاصة الكيفالسيورينز ممنوع منها باتا كتابتها في روشتات عيادة خارجية لحقنها في الصيدلية أو المنزل لأنها قد تسبب الوفاة بسبب الحساسية الحادة.

اضرار المضادات الحيوية

الغثيان

الأسهال

القيء

الأنتفاخ

عسر الهضم

ألم في البطن

