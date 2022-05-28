وزير الشباب والرياضة يودع نظراءه من العراق والأردن واليمن

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بتوديع نظيره العراقي السيد عدنان درجال، ومحمد النابلسي وزير الشباب بالمملكة الاردنية الهاشمية، ووزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري، والوفود المرافقة لهم، عقب مشاركتهم في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته رقم (٤٥) والتي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية.

ثمن الدكتور أشرف صبحي جهود وزراء الشباب والرياضة العرب، والتعاون الوثيق الذي يتم بينهم والذي وضح جلياً في التنسيق في اختيار المشروعات التي تساهم في جذب الشباب العربي، ودفعهم إلي تقديم مبادرات تساهم في خدمة أوطانهم والحفاظ على انتمائهم وعروبتهم.

وكانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية، وفوز دولة الأردن بمقعد النائب ورئيس اللجنة الشبابية، وفوز دولة العراق بمقعد النائب ورئيس اللجنة الرياضية، وفوز دولة الإمارات برئاسة اللجنة المالية. كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول «السعودية، الكويت، العراق، تونس، الإمارات، الجزائر، ليبيا، الأردن، وفلسطين»، بالاضافة إلى مصر.